"Чемпион Земли" - такой титул получил от ООН Афроз Шах за очистку пляжа от мусора

Имя молодого индийского адвоката из Мумбаи Афроза Шаха стало синонимом самого большого в мире проекта по уборке пляжа. За 86 недель Шах и тысячи добровольцев, присоединившихся к нему, убрали 5,4 млн кг мусора с пляжа Версона. За этот поступок Шах удостоился от ООН титула "Чемпион Земли".

В октябре 2015 года Шах и его 84-летний сосед Харбанш Матур, который уже скончался, были расстроены, увидев груды разлагающегося мусора, которые заполнили собой городской пляж Версова. Набравшись решимости, они начали очистку пляжа, каждый раз убирая одну кучу мусора за другой, говорится на сайте ООН.

С тех пор каждые выходные Афроз и присоединившиеся к нему добровольцы - от обитателей трущоб до звезд Болливуда, от школьников до политиков – снова и снова возвращались на пляж Версона, как шутит Шах, "на свидание с океаном", что на самом деле означает уборку мусора под палящим индийским солнцем.

За 86 недель до конца мая 2017 года они убрали с пляжа 5,4 млн кг мусора.

Шах, который сплотил жителей близлежащих домов и рыбаков, однажды постучавшись в их двери и объяснив негативные последствия морского мусора, теперь планирует расширить деятельность своей группы и помешать мусору по руслу местных ручьёв попадать на пляж. Кроме того, он хочет очистить заросшие мусором растущие по берегам мангровые леса, которые являются естественной защитой от штормов, а также вдохновить аналогичные группы, появившиеся по всей Индии и за её пределами, начать свои собственные движения по уборке.

10 июня на телеканале CNN вышла передача об Афрозе Шахе