Нарвский промпарк Nakro стал победителем конкурса на лучший промышленный пейзаж

Нарвская фирма Nakro - это второе предприятие, удостоившееся признания в рамках республиканского конкурса "Красивый дом Эстонии" в категории лучших промышленных объектов. Первым была "Балтийская электростанция" в 2008 году. Представители фирмы Nakro получат свою награду в августе из рук президента Эстонии.

Представители Эстонского союза благоустройства (EKKÜ – MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus) определили победителей республиканского конкурса "Красивый дом Эстонии 2017". В категории "Лучший промышленный пейзаж" победителем в 2017 году стала нарвская фирма Nakro AS.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручит награду победителю в августе месяце на приёме, приуроченном ко Дню восстановления независимости Эстонии и посвящённом чествованию собственников и владельцев самых красивых домов.

Кроме награды президента в этой категории вручают свои призы Торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей.