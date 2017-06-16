В честь столетия ЭР сильнейших спортсменов Эстонии наградят особыми юбилейными медалями

Спортивные организации отметят столетие Эстонской Республики, наградив в 2018 году победителей национальных первенств медалями со специальным юбилейным дизайном. Для народного голосования разработали три образца наград, среди которых будет выбрана медаль чемпионов Эстонии будущего года.

15 июня Эстонский олимпийский комитет представил три дизайна медалей, разработанных в сотрудничестве с организаторами празднования столетия ЭР. Награды отличаются визуально, но все они символизируют единые национальные ценности — народность, традиции и преемственность.

Ознакомиться с вариантами наград, а также проголосовать за наиболее понравившийся образец медали можно на сайте комитета.

Голосование открыто до 2 июля.