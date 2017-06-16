Прибыль ИТ-сектора Эстонии в четвертом квартале 2016 года снизилась почти на 50%

По данным Департамента статистики, прибыль компаний инфотехнологического сектора Эстонии в четвертом квартале 2016 снизилась на 47,9% до 19,5 млн евро. Обороты компаний снизились на 1,6% до 808,3 млн евро.

В первом квартале нынешнего года прибыль компаний в ИТ-секторе Эстонии снизилась на 30,5%, а обороты уменьшились на 8,8%.

В первом квартале в секторе было занято в среднем 23 693 человек, затраты на рабочую силу за год выросли на 7,4% до 148,3 млн евро.