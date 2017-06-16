В пятницу в Котле культуры всемирно известный фотограф прочтет лекцию о стрит-арте

В пятницу, 16 июня, в рамках фестиваля MEXTONIA в Котле культуры пройдет встреча и дискуссия о роли стрит-арта в современном городском пространстве. На встрече с лекцией выступит всемирно известная фотожурналистка Марта Купер, которая почти сорок лет следит за развитием стрит-арта в мире.

Марта Купер — известная фотожурналистка, которая сотрудничает с большим количеством именитых средств массовой информации. 16 июня она прочтет лекцию на английском языке о стрит-арте в Нью-Йорке 1980-х, о влиянии граффити, о предрассудках и возможностях в этой сфере творчества, пишет портал ev100.ee.

"Граффити и стрит-арт в действительности означают намного больше, чем просто картинки на стенах в городском пространстве. Корни стрит-арта лежат в мексиканской монументальной живописи, мурализме, течении, живописи в Мексике 1920–х. Сейчас, сто лет спустя, в мурализме и граффити, наконец, видят настоящее движение современного искусства", - говорит организатор MEXTONIA Сигре Томпель.

В дискуссии примут участие:

- Эдгар Санчес (Мексика), организатор MEXTONIA с мексиканской стороны, основатель движения Nueve Arte Urbano (эта организация подарила Мехико более 650 высокохудожественных граффити);

- Аарон Глассон (Новая Зеландия), художник, художественный руководитель международной группы активистов в защиту окружающей среды PangeaSeed;

- Таня Кесада (Мексика), художница, организатор выставок.

Организаторы просят предварительно зарегистрироваться на лекцию по этому адресу. Вход на нее в Котле культуры свободный. Начало в 15.00.

В рамках фестиваля MEXTONIA художники из Мексики и Эстонии — 60 мастеров-добровольцев — украшают граффити с эстонской символикой стены столичных зданий. Рисунки появятся и в других городах Эстонии. Стрит-арт станет подарком художников к столетию Эстонской республики.