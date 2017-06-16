В Летную гавань в Таллинне прибыл редкий парусник

В четверг вечером в Летной гавани пришвартовался один из самых быстрых парусников в мире — 100-футовая парусная яхта CQS.

Владелец и капитан CQS — финский яхтсмен Людвиг Ингвол. Родной порт яхты находится в Сиднее, пишет портал err.ee.

"При подходящих погодных условиях на такой яхте можно развить скорость свыше 30 узлов", - отметил портовый капитан Летной гавани Лаури Вяйнсалу. "Этим летом Ингвол привез яхту в Европу и будет здесь участвовать в нескольких регатах. Осадка яхты - 6 метров и глубокая акватория порта идеально подходит для таких судов", - добавил он.