Рост цен на жилье в Таллинне в последние месяцы замедлился

На таллиннском рынке жилья в первом квартале наблюдался быстрый рост цен - недвижимость подорожала на 12%. Однако в апреле и мае рост замедлился до 5-6%.

В первом квартале этого года доступность жилья в Таллинне снизилась по сравнению с предыдущим годом. Причиной снижения доступности жилья стало замедление роста нетто-зарплаты, а также цены сделок в первый месяц года, которые превышали обычный уровень, утверждает экономист Swedbank Сийм Искюлль.

В первом квартале 2017 года рост нетто-зарплаты жителей столицы замедлился до 5,4% в годовом сравнении. При этом цены на недвижимость выросли на 12%. Рост цен не имел под собой широкой основы и на квартальный результат серьёзное влияние оказал январский 22%-рост цен на недвижимость в центре города. Это можно объяснить структурой сделок (сданы были два новых проекта с ценой выше средней), а также эффектом низкой базы, поскольку в январе прошлого года квартирные цены упали на 10%.

В последующие месяцы рост цен как в центре города, так и по городу в целом постепенно замедлился. По предварительным данным, цены на недвижимость были в апреле на 5% и в мае – на 6% выше, чем годом ранее.

В первом квартале этого года продолжилось активное добавление новых жилых площадей на рынке квартир Таллинна. Разрешение на использование выдано на 600 новых квартир. Статистика первого квартала по квартирам, строительство которых началось, отсутствует, но данные прежних периодов говорят о тенденции снижения.

"Несмотря на это, в первом квартале разрешения на строительство выданы более чем на тысячу новых квартир. Не все полученные разрешения будут реализованы, но исключительно большое число разрешений на строительство показывает, что девелоперы готовы удовлетворить спрос, и если он повысится, то новые проекты пойдут в работу. Будущее обещает быть относительно уравновешенным, поскольку при возникновении спроса на него последует реакция", - считает Искюлль.

Рост остатка по жилищным кредитам за последний год постоянно ускорялся, и к апрелю достиг 6%-ого уровня в годовом исчислении. Однако речь идёт всё же об относительно умеренном росте, который пока никак не походит на предыдущий бум, когда портфель жилищных кредитов рос примерно на 80% в годовом сравнении. Ускорению роста кредитного портфеля способствуют остающаяся низкой ставка Euribor и быстрый рост покупательной способности населения.

"В текущем году мы ожидаем продолжения замедления реального роста нетто-зарплаты, поскольку номинальный рост зарплат немного замедлится, а рост потребительских цен до конца года составит примерно 3%. Это уменьшит покупательную способность населения и может негативно сказаться как на потреблении, так и в части спроса на новое жильё. В следующем же году мы вновь ожидаем реального роста средней нетто-зарплаты благодаря изменениям в налогообложении. Европейский центробанк, по нашим оценкам, может приступить к пересмотру своих базовых процентных ставок лишь в конце следующего года, поэтому можно предположить, что как минимум в ближайшее время низкие процентные ставки сохранятся", - уверен экономист банка.