Пярнуский аэропорт будет модернизирован к 2020 году ({{commentsTotal}})
В дальнейшем на содержание аэропорта потребуется около 800 000 евро в год. Город ищет источники финансирования. С подробностями Ирина Газизулина.
В дальнейшем на содержание аэропорта потребуется около 800 000 евро в год. Город ищет источники финансирования. С подробностями Ирина Газизулина.
В четверг вечером в Летной гавани пришвартовался один из самых быстрых парусников в мире — 100-футовая парусная яхта CQS.
Начиная с 16 июня в шахте "Эстония" предприятия Enefit Kaevandused, входящего в состав концерна Eesti Energia, начала работать мобильная связь. Стоимость проведения мобильной связи под землей составила 150 000 евро.
По мнению члена правления Центристской партии, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, как Партия реформ, так и Социал-демократическая партия сделали ставки не на тех кандидатов в столичные мэры.
Особый взгляд
Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада