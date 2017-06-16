Координатор разведки при правительстве Кристьян Прикк стал вице-канцлером минобороны

Министр обороны Юри Луйк в пятницу, 16 июня, назначил вице-канцлером Минобороны по оборонной политике бывшего координатора разведки Кристьяна Прикка, который приступит к работе в июле.

Прикк работал в МИД, руководил в Минобороны сферой международного сотрудничества, в настоящее время является директором по координации безопасности и гособороны Государственной канцелярии.

Он окончил Тартуский университет по специальности политология и получил степень магистра в военном колледже стратегического образования сухопутных войск США, сообщается на сайте Министерства обороны.

Вице-канцлер по оборонной политике занимается вопросами международных операций министерства, помогает развивать коллективную оборону. У него в подчинении находятся отделы политического планирования и международного сотрудничества, в том числе он курирует вопросы взаимодействия с членами НАТО и ЕС.

Как писали СМИ, из госканцелярии Прикк ушел потому, что не сработался с премьер-министром Юри Ратасом.