Департамент здоровья рассмотрит законность выписки рецептов на основе общения в интернет-чате

Фирма OÜ Miamed более года предлагала консультации акушерки по телефону, а в этом году начала давать письменные рекомендации в режиме реального времени по интернет-чату. Последние две недели сотрудники Miamed на основании бесед в интернет-чате выписывали цифровые рецепты на контрацептивные препараты. Союз гинекологов Эстонии усомнился в законности таких действий и теперь этот вопрос будет рассматривать Департамент здоровья.

Выписывание сотрудниками Miamed после общения в Интернете электронных рецептов на гормональные контрацептивы для женщин, по словам президента Союза гинекологов Эстонии Маде Лаанпере, вызывает вопросы и у других объединений врачей, поскольку в этом случае существуют определенные риски, передает новостной портал ERR.

По мнению Лаанпере, у сотрудников Miamed нет всей необходимой информации о состояниия здоровья женщины, и поэтому консультант лишь на основании общения в чате не может объективно оценить состояние её здоровья и необходимость в рецепте.

"Как правило, эти контрацептивы безопасны, но все же есть люди, которым они противопоказаны. И для выяснения этих противопоказаний действительно необходима проверка состояния здоровья. Не зря же эти препараты отпускаются по рецепту", - сказала она.

Также остается неясным, кто контролирует деятельность фирмы Miamed, добавила Лаанпере.

Исполнительный директор Miamed Лийна Нормет пояснила, что они получили разрешение на выписывание дигитальных рецептов от Департамента здоровья. Также Нормет не согласна с утверждением, что у фирмы нет объективной информации о состоянии здоровья пациента.

"У нас установлены достаточно жесткие правила. Клиент должен идентифицировать себя через свою ИД-карту или mobiil-ID. Мы проводим дополнительную проверку его личного кода. У нас зафиксированы вопросы, которые мы должны задавать даже при выписке повторного рецепта — есть ли головные боли, какое артериальное давление, курит ли женщина. Мы делаем даже двойную работу, возможно, не все семейные врачи или акушерки проводят такой глубокий анализ. У нас есть абсолютный анамнез (медицинская история), чтобы исключить риски для здоровья”, - сказала Нормет.

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Юллара Кальюмяэ, департамент не выдавал Miamed лицензию на выписку электронных рецептов на основании переписки в интернет-чате.

"Мы выдали лицензию Miamed OÜ 2 марта 2016 года на основании ходатайства и в представленном нам перечне услуг ничего подобного не было. Из этого не выходило, что на основании этой лицензии будут выписываться цифровые рецепты", - пояснил он.

По словам Кальюмяэ, не исключается, что на основании консультирования могут выписываться и цифровые рецепты, но это предполагает, что медицинская помощь должна быть документирована, информация об этом должна поступать в том числе и в инфосистему здравоохранения.

"На данный момент мы знаем, что фирма Miamed не заключила договор на использование инфосистемы здравоохранения, и, следовательно, не может на законных основаниях каким-либо образом выполнять те действия, о которые сейчас стало известно", - сказал Кальюмяэ.