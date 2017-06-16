В субботу в Ботаническом саду в Таллинне пройдет тематическая экскурсия “Папоротники”

В ходе экскурсии в Ботаническом саду можно будет познакомиться не только с интересными папоротниками наших лесов, но и с древесными папоротниками тропических и субтропических зон, а также с видами произрастающими на ветвях и стволах деревьев

Экскурсовод расскажет о разнообразии папоротников, о их прошлом и настоящем, о том, как папоротники размножаются, цветут они или нет, а ткаже, как используются в наши дни.

Экскурсия на русском и эстонском языке пройдет в субботу, 17 мая, в Ботаническом саду в Таллинне. Начало в 12:00. Группа собирается у входа в оранжерею. Эскурсия – бесплатная, однако необходимо приобрести входной билет в Ботанический сад.