Взрыв у детского сада в Китае устроил 22-летний рабочий

Взрыв на территории детского сада в китайской провинции Цзянсу, жертвами которого стали восемь человек, осуществил 22-летний местный житель, сообщает полиция.

Сам организатор, которого полиция называет Сюй, погиб на месте. В его квартире были найдены материалы, используемые для изготовления взрывного устройства, а стены были исписаны словами "смерть", передает Русская служба Би-би-си.

По данным полиции, у Сюй были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он в свое время был вынужден оставить учебу в школе. Однако на момент совершения нападения он был трудоустроен.

Взрыв прогремел в четверг, 15 июля, у ворот детского сада в районе Фэнсянь (в восточной провинции Цзянсу) как раз в тот момент, когда родители забирали детей домой.

По последним данным, в результате взрыва погибли восемь человек, еще 65 получили ранения, состояние восьми из них оценивается как очень тяжелое. Изначально китайские СМИ сообщали, что это мог быть взрыв газа, однако эта версия не нашла подтверждения.

Местные власти утверждают, что среди пострадавших нет ни детей, ни воспитателей. Однако сразу после взрыва в социальных сетях начали появляться фотографии, которые, как утверждают пользователи, были сделаны на месте происшествия. На некоторых опубликованных в соцсетях видео и фотографиях видно, что на траве лежат раненые, в том числе дети и женщины.

За последние недели это уже второе крупное происшествие в Китае, в котором пострадали дети. В мае 11 детей погибли в результате пожара в автобусе.

Автобус, пере­во­зив­ший 11 дошколь­ни­ков, загорелся в тоннеле. Изначально сообщалось, что автобус вре­зался в тон­неле в авто­мо­биль, после чего загорелся.

Однако позже полиция выяснила, что автобус поджег сам водитель, который был возмущен сокращением выплат за работу в ночные смены и переработки. В результате пожара все находившиеся в автобусе дети погибли.