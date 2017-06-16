Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Париже в пятницу, 16 июня, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Юри Ратас находится во Франции с рабочим визитом в связи с председательством Эстонии в Европейском союзе, которое начнется в июле этого года.

Накануне, в четверг, 15 июля, Юри Ратас встретился в Германии с канцлером Ангелой Меркель.

Во время визита в Париж Ратаса сопровождает бизнес-делегация, состоящая из 9 бизнесменов.

Во второй половине дня премьер-министр посетит проходящую сейчас в Париже выставку Viva Technology, в которой принимают участие компании из Эстонии.

Премьер-министр вернется в Эстонию в пятницу поздно вечером.