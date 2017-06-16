Расследование пожара в жилом доме в Лондоне будет публичным, число жертв возросло до 30

Не менее 30 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в ночь на 14 июня в многоэтажном жилом доме в Лондоне, сообщили в пятницу в местной полиции.

"Мы знаем, что по меньшей мере 30 человек стали жертвами пожара", - сказал журналистам глава британской полиции Стюарт Канди, передает Интерфакс.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент стражи порядка не рассматривают поджог в качестве причины возникновения огня. Возгорание в многоэтажном доме в настоящее время полностью ликвидировано.

Между тем, у местных властей есть опасения, что окончательное число жертв может достигнуть сотни. На месте происшествия по-прежнему продолжается поиск тел погибших, которые могли остаться под завалами здания.

Ранее сообщалось о 20 погибших. Еще более 70 человек числятся пропавшими без вести.

Первой установленной жертвой пожара стал 23-летний беженец из Сирии Мохаммед Алхаджали

В заявлении организации "Кампания солидарности с Сирией" говорится, что Мохаммед Алхаджали был студентом, изучавшим инженерное дело. По данным организации, во время пожара он находился в квартире на 14-м этаже. Алхаджали в течение двух часов был на связи по телефону с другом из Сирии и пытался связаться со своей семьей. В квартире он ждал, пока его спасут.

"Мохаммед попрощался со своим другом, сказав, что пламя подбирается к нему. Он попросил товарища сообщить о нем его семье", - говорится в заявлении организации.

Старший брат Мохаммеда Омар сообщил Би-би-си, что потерял контакт с ним, когда он пытался выбраться из здания.

Родственники жильцов дома пытаются получить любую информацию о своих близких

Причина возгорания до сих пор остается неизвестной.

В СМИ появилась информация о том, что к пожару могло привести возгорание холодильника в квартире на четвертом этаже. Газета Daily Telegraph также сообщила, что часть дверей в здании не были огнеупорными, что позволило пламени распространяться внутри здания.

Пожар начался глубокой ночью в среду, когда большинство жителей находились дома и спали. Некоторых жильцов разбудили соседи или крики, и они успели покинуть здание.

Другие остались в квартирах, так как действующие правила пожарной безопасности предписывают не покидать квартиру в случае пожара по соседству и ждать помощи.

Пожарным удалось спасти 65 взрослых и детей. Но многие не смогли выбраться из-за огня и дыма.

Родственники, друзья и просто сочувствующие оставляют слова соболезнований на стене одного из зданий рядом с домом. Многие также выражают гнев и недовольство, так как власти, по их мнению, не смогли защитить простых граждан и обеспечить соблюдение стандартов безопасности.

Тереза Мэй распорядилась о проведении публичного расследования

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара, уничтожившего высотный жилой дом на западе Лондона, передает Русская служба Би-би-си.

Мэй заявила, что люди должны получить ответы на вопросы о том, почему огонь распространялся по зданию настолько быстро.

Премьер-министр посетила место трагедии, где встретилась с представителями спасательных служб.

Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью.

Десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.

Власти Лондона полагают, что число жертв, скорее всего, заметно вырастет. В больницах находятся более 70 пострадавших в результате пожара.

Что такое публичное расследование

Публичное или открытое расследование - это одна из форм разбирательства дела, в которой все улики и свидетельские показания обсуждаются открыто. Подобная форма расследований применяется обычно в ситуациях, когда происходит ЧП с большим числом жертв. Иногда подобные разбирательства транслируют по телевидению.

Какой-то установленной модели таких разбирательств нет. Возможен вариант, когда расследование происходит в форме суда со свидетелями, дающими показания под присягой. В такой ситуации в разбирательстве принимает участие судья. Офис Терезы Мэй подтвердил, что в данной случае в деле как раз будет участвовать судья. По данным Би-би-си, его имя будет названо позже.

Мэр Лондон Садик Хан заявил, что в ходе разбирательства должно быть установлено, был ли ремонт в доме проведен надлежащим образом.

Компания Rydon, которая как раз и проводила в доме ремонт, обошедшийся в 8,6 млн фунтов, заявила, что приветствует объявление о начале публичного расследования.

Руководитель лондонской полиции Стюарт Канди заявил, что не готов раньше времени давать оценку возможного числа погибших, добавив: "Я надеюсь, что цифра не окажется трехзначной". Он также сообщил, что, скорее всего, опознать всех погибших окажется невозможно.