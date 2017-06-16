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LIVE 17.06 в 17:50: сборная России открывает Кубок конфедераций матчем с новозеландцами ({{commentsTotal}})

Автобус сборной Новой Зеландии.
Автобус сборной Новой Зеландии. Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт
Спорт

17 июня в России начнется Кубок конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. Матч открытия турнира состоится в Санкт-Петербурге. В 18:00 на поле выйдут команды России и Новой Зеландии. Поединок в прямом эфире покажет телеканал ETV+. Трансляция будет доступна и на портале RUS.ERR.EE.

Комментируют матч журналист "Радио 4" Андриан Череменин и футбольный эксперт, главный тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский.

Россия проведет первый в своей истории матч в рамках Кубка Конфедераций. Кроме того, это будет первый официальный турнир для нового главного тренера команды - Станислава Черчесова. Последние товарищеские матчи настраивают российских болельщиков на оптимистичный лад: победа над Венгрией (3:0) и ничья с Чили - 1:1 .

Для новозеландцев это будет уже четвертый Кубок Конфедераций, однако до сих пор им удалось взять всего одно очко в девяти играх. Однако на этот раз, в отличие от турниров 1999, 2003 и 2009 годов, у Новой Зеландии гораздо более сильная и талантливая линия нападения. Марко Рохас и Коста Барбарусес отличаются скоростью и изобретательностью и охотно действуют по всему фронту атаки. Немало неприятностей соперникам могут доставить и другие игроки "киви" - например, молодой вингер Райан Томас или неутомимый центральный полузащитник Майкл Макглинчи.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 пройдет на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций пройдет без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ будет транслировать 14 матчей, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

NB! Трансляция будет доступна только на территории Эстонии.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре:

 

Редактор: Виктор Сольц

кубок конфедерацийновая зеландиястанислав черчесов


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