17 июня в России начинается Кубок конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. Матч открытия турнира проходит в Санкт-Петербурге. Поединок в прямом эфире покаказывает телеканал ETV+. Трансляция доступна и на портале RUS.ERR.EE.

На 31-й минуте первого тайма счет открыл Денис Глушаков.

Комментируют матч журналист "Радио 4" Андриан Череменин и футбольный эксперт, главный тренер сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский.

С приветственным словом перед началом матча выступил президент России Владимир Путин.

Сборная России вышла в следующем составе: вратарь - Игорь Акинфеев (капитан команды), защитники - Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков; полузащитники: Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Ерохин;нападающие - Дмитрий Полоз, Федор Смолов.

Стартовый состав команды Новой Зеландии: вратарь - Стефан Маринович, защитники - Деклан Уинн, Майкл Боксолл, Кип Колви, Томми Смит, Эндрю Дюранте, полузащитники - Майкл Макглинчи, Райан Томас, нападающие - Коста Барбарусес, Крис Вуд (капитан команды), Марко Рохас.

Россия проведет первый в своей истории матч в рамках Кубка Конфедераций. Кроме того, это будет первый официальный турнир для нового главного тренера команды - Станислава Черчесова. Последние товарищеские матчи настраивают российских болельщиков на оптимистичный лад: победа над Венгрией (3:0) и ничья с Чили - 1:1 .

Для новозеландцев это будет уже четвертый Кубок Конфедераций, однако до сих пор им удалось взять всего одно очко в девяти играх. Однако на этот раз, в отличие от турниров 1999, 2003 и 2009 годов, у Новой Зеландии гораздо более сильная и талантливая линия нападения. Марко Рохас и Коста Барбарусес отличаются скоростью и изобретательностью и охотно действуют по всему фронту атаки. Немало неприятностей соперникам могут доставить и другие игроки "киви" - например, молодой вингер Райан Томас или неутомимый центральный полузащитник Майкл Макглинчи.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 пройдет на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций пройдет без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ будет транслировать 14 матчей, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

NB! Трансляция будет доступна только на территории Эстонии.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: