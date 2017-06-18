LIVE: Мексика сравняла счет с Португалией на Кубке конфедераций

В России проходит Кубок конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. В воскресенье, 18 июня, в Казани встречаются команды Португалии и Мексики. Поединок транслируется в прямом эфире на телеканале ETV+, а также на портале RUS.ERR.EE.

Комментируют матч спортивный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и журналист "Радио 4" Андриан Череменин.

На 21-й минуте сборная Португалии забила мяч в ворота соперников, но судейская бригада после консультации с видеоассистентом отменила гол. По словам комментаторов, применение новых технологий с таким результатом произошло впервые.

На 34-й минуты Роналду ворвался в штрафную площадку мексиканцев и сделал отличный пас Рикардо Куарежму, который точным ударом отправил мяч в ворота.

Однако уже на 42-й минуте сборной Мексики удалось отыграться: Хавьер Эрнандес с навеса точно пробил головой в нижний правый угол ворот.

Сильные составы

Действующие чемпионы Европы привезли в Россию сильнейший состав, в который попали Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Рикарду Куарежма, Андре Силва, Нани, Виллиам Карвалью, Андре Гомеш и Пепе.

Перед Кубком конфедераций португальцы провели два матча, и оба выиграли с разгромным счетом. В самом начале июня команда Фернанду Сантуша в товарищеском поединке одержала победу над Кипром (4:0), а чуть позже в отборочной встрече ЧМ-2018 разобралась с Латвией (3:0) благодаря дублю Роналду и голу Андре Силвы.

Сборная Мексики за последние три недели провела четыре матча. Сначала команда Хуана Осорио сыграла две товарищеские встречи – уступила хорватам (1:2) и победила ирландцев (3:1), после чего встретилась в рамках отбора к ЧМ-2018 с Гондурасом (3:0) и США (1:1).

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

NB! Трансляция будет доступна только на территории Эстонии.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: