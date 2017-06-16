rus.err.ee

Вандалы на угнаном тракторе учинили погром на Штромке ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Рано утром, 16 июня, непойманные пока вандалы учинили погром на пляже Штромка. Злоумышленники разъезжали по песку на угнанном тракторе. Хулиганы скрылись до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело.

По первоначальным данным, трактор был предварительно угнан, однако он не принадлежит ни фирме, которая занимается уборкой пляжа, ни строителям, осуществляющим работы по реконструкции Штромки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, всего вандалы уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки. Ремонту они не подлежат.

"Трудно поверить, что пока город старается сделать Штромку еще краше и вкладывает в реконструкцию пляжа и парка большие средства, находятся недоумки, которые ради забавы уничтожают городское имущество. Надеюсь, что полицейское расследование будет проведено быстро и виновники будут наказаны по всей строгости закона", - сказал Кальюлайд.

На Штромке продолжаются масштабные работы по реконструкции пляжа и парка, в ходе которых будет обновлен весь пляжный и парковый инвентарь.

Редактор: Артур Тооман

штромкакопли


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Система цифровых рецептов. Иллюстративное фото.Система цифровых рецептов. Иллюстративное фото.
Департамент здоровья рассмотрит законность выписки рецептов на основе общения в интернет-чате
Боевики "Исламского государства". Иллюстративное фото.Боевики "Исламского государства". Иллюстративное фото.
Минобороны РФ сообщило о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдади
В гаражах в районе столичного района Тонди нашли угнанный Masearti.В гаражах в районе столичного района Тонди нашли угнанный Masearti.
В гаражах на Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati
Хулиганы на тракторе разломали скамейки и кабинки для переодевания на пляже Штромка.Хулиганы на тракторе разломали скамейки и кабинки для переодевания на пляже Штромка.
Вандалы на угнаном тракторе учинили погром на Штромке
детидети
ЮНИСЕФ: уровень благополучия детей в Эстонии выше среднего
Яхта CQS в Летной гавани.Яхта CQS в Летной гавани.
В Летную гавань в Таллинне прибыл редкий парусник

В четверг вечером в Летной гавани пришвартовался один из самых быстрых парусников в мире — 100-футовая парусная яхта CQS.

В Йыхви неспокойно: оппозиция хочет выразить вотум недоверия руководству волости.В Йыхви неспокойно: оппозиция хочет выразить вотум недоверия руководству волости.
Йыхвиские депутаты инициировали вотум недоверия руководству волости
Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль
Маарду.Маарду.
В Маарду "золотым" и "серебряным" выпускникам школ вручили по 320 и 250 евро
ЭСТОНИЯ
Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился в Париже в пятницу, 16 июня, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кристьян Прикк.Кристьян Прикк.
Координатор разведки при правительстве Кристьян Прикк стал вице-канцлером минобороны
Мобильная связь в шахте Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Полиция потребовала от защитников дерева убрать палаточный лагерь.Полиция потребовала от защитников дерева убрать палаточный лагерь.
Полиция потребовала от защитников серебристой ивы в Хааберсти убрать свой лагерь
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Департамент статистики соберет сведения о месте жительства людей по данным геолокации телефона
Министр обороны Юри Луйк встретился с военнослужащими.Министр обороны Юри Луйк встретился с военнослужащими.
Новый министр обороны Юри Луйк посетил центральный полигон и войска в Тапа
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Горсобрание Таллинна утвердило бесплатное питание в детских садах
ИДА-ВИРУМАА
Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.
Нарвский промпарк Nakro стал победителем конкурса на лучший промышленный пейзаж
На месте заброшенного здания в центре Нарва-Йыэсуу построят спа-отель.На месте заброшенного здания в центре Нарва-Йыэсуу построят спа-отель.
В Нарва-Йыэсуу могут построить еще один спа-отель
На Ореховой горке неизвестные выкопали 10 деревьев.На Ореховой горке неизвестные выкопали 10 деревьев.
На Ореховой горке в Нарве вандалы выкопали 10 деревьев
Силламяэ сохранит свою самостоятельность.Силламяэ сохранит свою самостоятельность.
Принудительное объединение Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу остановлено
Обновлено: 15.06
Наиболее выгодный маршрут (зеленая пунктирная линия) газопровода Наиболее выгодный маршрут (зеленая пунктирная линия) газопровода
Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив
Мнение / Интервью
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна

По мнению члена правления Центристской партии, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, как Партия реформ, так и Социал-демократическая партия сделали ставки не на тех кандидатов в столичные мэры.

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 21:01 
"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Центристская партия далеко опережает конкурентов по популярности в Таллинне
"Рыба-мечта""Рыба-мечта"
В четверг в Нарве выходит в прокат снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"
Мобильное приложение для заказа такси Taxify.Мобильное приложение для заказа такси Taxify.
Рийгикогу принял закон о регулировании заказа такси с интернет-платформ
ЗА РУБЕЖОМ
Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня.Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня.
Тереза Мэй распорядилась провести публичное расследование пожара в Гренфелл-тауэр
Взрыв прогремел у ворот детского сада в районе Фэнсянь как раз в тот момент, когда родители забирали детей домой.Взрыв прогремел у ворот детского сада в районе Фэнсянь как раз в тот момент, когда родители забирали детей домой.
Взрыв у детского сада в Китае устроил 22-летний рабочий
База НАТО в Афганистане. Иллюстративное фото.
США хотят увеличить воинский контингент в Афганистане вместе с партнерами по НАТО
Европейские правительства принимают меры для предотвращения террористических нападений.
В Европе третий год растет число людей, арестованных по подозрению в терроризме
Число жертв пожара в Grenfell Tower в Лондоне увеличилось до 17
Юри Ратас и Ангела Меркель.
Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рост цен на жилье в Таллинне в последние месяцы замедлился
Прибыль в ИТ-секторе Эстонии существенно снизилась.Прибыль в ИТ-секторе Эстонии существенно снизилась.
Прибыль ИТ-сектора Эстонии в четвертом квартале 2016 года снизилась почти на 50%
15.06
В России с 1 октября должна заработать система Tax Free
15.06
Нефть марки Brent торгуется в районе 46 долларов за баррель
15.06
British Airways продолжит обслуживание линии Таллинн-Лондон и в осенне-зимний период
14.06
С 15 июня вступает в силу отмена роуминга в Евросоюзе
14.06
Банк Эстонии повысил прогноз роста экономики до 3,5%
СПОРТ
Автобус сборной Новой Зеландии.Автобус сборной Новой Зеландии.
LIVE 17.06 в 17:50: сборная России открывает Кубок конфедераций матчем с новозеландцами
Юлия Беляева.Юлия Беляева.
Юлия Беляева завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию
Обновлено: 15.06
Анетт Контавейт
Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Голландии
Футболистки
Пярну примет групповой турнир квалификации женской Лиги чемпионов
Баскетболисты ЦСКА.Баскетболисты ЦСКА.
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Николай Новоселов.Николай Новоселов.
Шпажист Николай Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы
Тойво Суурсоо.Тойво Суурсоо.
Тойво Суурсоо и Илья Кричевский стали помощниками главного тренера сборной Эстонии по хоккею
КУЛЬТУРА
ФОТО: в клубе Sinilind выступила группа Dramamama
Аарне Салувеэр.Аарне Салувеэр.
Директор музыкального училища им. Георга Отса Аарне Салувеэр подал в отставку
Алексей Баталов (1928-2017).Алексей Баталов (1928-2017).
Ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов
Дом народов украшают настенным рисунком.Дом народов украшают настенным рисунком.
В Нарве расписывают Дом народов, на Ратушную площадь прибыла "Детская Республика"
Председательство Эстонии в ЕС
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
В районе
Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС
Иллюстративная фотография.
Полиция готовится к особым мерам безопасности в период председательства Эстонии в ЕС
РАЗНОЕ
Папоротник.Папоротник.
В субботу в Ботаническом саду в Таллинне пройдет тематическая экскурсия “Папоротники”
Афроз Шах вместе с добровольцами очистил мумбайский пляж от мусора почти за два года.Афроз Шах вместе с добровольцами очистил мумбайский пляж от мусора почти за два года.
"Чемпион Земли" - такой титул получил от ООН Афроз Шах за очистку пляжа от мусора
Метеоритный кратер Каали на Сааремаа.Метеоритный кратер Каали на Сааремаа.
Возле кратера Каали на Сааремаа не разрешили построить ресторан и пивоварню
Медвежата играют.Медвежата играют.
ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге
Авария водопровода. Иллюстративный снимок.Авария водопровода. Иллюстративный снимок.
Из-за аварии водопровода на бульваре Мере в центре Таллинна до субботы нарушено движение
LIVE на ETV+ и RUS.ERR.EE
Радио 4

Особый взгляд

Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада

СМОТРИТЕ НА ETV+
Последние новости
15:26
Метеопрогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля
15:05
Вандалы на угнаном тракторе учинили погром на Штромке
14:53
Тереза Мэй распорядилась провести публичное расследование пожара в Гренфелл-тауэр
14:47
В гаражах на Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati
14:27
Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции
14:02
Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль
13:48
Взрыв у детского сада в Китае устроил 22-летний рабочий
13:38
В субботу в Ботаническом саду в Таллинне пройдет тематическая экскурсия “Папоротники”
13:20
Департамент здоровья рассмотрит законность выписки рецептов на основе общения в интернет-чате
12:56
ФОТО: в клубе Sinilind выступила группа Dramamama
12:53
Координатор разведки при правительстве Кристьян Прикк стал вице-канцлером минобороны
12:21
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
11:51
В субботу в Таллинне пройдут состязания лошадей рысистой породы
11:50
Пярнуский аэропорт будет модернизирован к 2020 году
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
15.06
Принудительное объединение Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу остановлено Обновлено
15.06
Путин ответил цитатой из Тараса Шевченко процитировавшему Лермонтова Порошенко
15.06
Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив
15.06
Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом
07:07
Департамент статистики соберет сведения о месте жительства людей по данным геолокации телефона
15.06
Центристская партия далеко опережает конкурентов по популярности в Таллинне
08:26
В Нарва-Йыэсуу могут построить еще один спа-отель
10:27
В четверг в Нарве состоялась премьера снятого в Нарва-Йыэсуу фильма "Рыба-мечта" Обновлено
14.06
Видео единственного боя Брюса Ли набирает популярность в youtube
07:31
На Ореховой горке в Нарве вандалы выкопали 10 деревьев
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 15.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
11:51
В субботу в Таллинне пройдут состязания лошадей рысистой породы
11:50
Пярнуский аэропорт будет модернизирован к 2020 году
11:02
В пятницу во второй половине дня местами возможны дожди
10:24
В Эстонии проходит фестиваль уличного искусства Mextonia
15.06
Государство станет активнее поддерживать малоопытную молодежь в начале трудового пути
15.06
До середины июля в России обязательна регистрация негражданам РФ
14.06
"Детская республика" приехала в Нарву
14.06
Спасатели: за эвакуацию жителей дома отвечают и квартирные товарищества
ПОГОДА
Костер в Иванову ночь
Метеопрогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля
Эстония
Треть жителей Таллинна хотят видеть Таави Ааса в роли мэра столицы.
Опрос: Таави Аас - самый популярный кандидат в мэры Таллинна
Обновлено: 15.06
Иллюстративная фотография.
Эстонский генный фонд завершил обработку донорских проб 5% населения страны
Танель Тейн.
Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 12.06
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 12.06
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 11.06
За рубежом
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок