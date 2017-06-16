Вандалы на угнаном тракторе учинили погром на Штромке

Рано утром, 16 июня, непойманные пока вандалы учинили погром на пляже Штромка. Злоумышленники разъезжали по песку на угнанном тракторе. Хулиганы скрылись до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело.

По первоначальным данным, трактор был предварительно угнан, однако он не принадлежит ни фирме, которая занимается уборкой пляжа, ни строителям, осуществляющим работы по реконструкции Штромки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, всего вандалы уничтожили три кабины для переодевания и три скамейки. Ремонту они не подлежат.

"Трудно поверить, что пока город старается сделать Штромку еще краше и вкладывает в реконструкцию пляжа и парка большие средства, находятся недоумки, которые ради забавы уничтожают городское имущество. Надеюсь, что полицейское расследование будет проведено быстро и виновники будут наказаны по всей строгости закона", - сказал Кальюлайд.

На Штромке продолжаются масштабные работы по реконструкции пляжа и парка, в ходе которых будет обновлен весь пляжный и парковый инвентарь.