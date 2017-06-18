LIVE в 20:50: Камерун противостоит Чили на Кубке конфедераций

В России проходит Кубок конфедераций - футбольный турнир, в котором участвуют победители континентальных чемпионатов, действующий чемпион мира и сборная страны-организатора предстоящего мирового первенства. В воскресенье, 18 июня, в Москве встречаются команды Камеруна и Чили. Поединок в прямом эфире покажет телеканал ETV+. Трансляция будет доступна и на портале RUS.ERR.EE.

Комментируют матч спортивный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и нападающий "Инфонета" Владимир Воскобойников.

У камерунцев наряду с новозеландцами один из самых скромных составов на этом турнире. Из всего списка выделяются только две фамилии – это голкипер "Аякса" Андре Онана и нападающий "Бешикташа" Венсан Абубакар. У чилийцев же во всех линиях есть представители европейских топ-клубов. Это вратарь Клаудио Браво ("Манчестер Сити"), защитник Гари Медель ("Интернационале", полузащитник Артуро Видаль ("Бавария") и нападающий Алексис Санчес ("Арсенал").

Перед Кубком конфедераций чилийцы провели серию из трех товарищеских матчей – победили Буркина-Фасо (3:0), сыграли вничью с Россией (1:1) и уступили Румынии (2:3). Камерун на прошлой неделе держал очень важную победу над сборной Марокко (1:0) в рамках отбора на Кубок африканских наций. А вот в товарищеской встрече с Колумбией камерунцы потерпели крупное поражение - 0:4.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

Три сборные участвуют в турнире впервые (Россия, Португалия и Чили). Единственная сборная, которая не выйдет на поле в своем сильнейшем составе — команда Германии. Наставник "бундестим" Йоахим Лёв дал возможность отдохнуть опытным футболистам и предоставил шанс молодежи проявить себя. При этом он надеется, что даже в таком составе команда поборется за первое место.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Телеканал ETV+ транслирует 14 матчей турнира, два поединка третьего тура группового этапа останутся за пределами эфира, так как они проходят в одно и то же время с другими встречами.

Состав группы А: Россия, Португалия, Новая Зеландия, Мексика.

Состав группы В: Камерун, Чили, Австралия, Германия.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

NB! Трансляция будет доступна только на территории Эстонии.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: