Кармен Кяхр уходит с поста директора Таллиннского ботанического сада ({{commentsTotal}})
Директор столичного Ботанического сада Кармен Кяхр с 21 июня покидает должность по собственному желанию.
Кяхр руководила Ботаническим садом почти восемь лет. Для поиска нового директора научный совет учреждения объявит конкурс.
Своими главными достижениями Кяхр считает создание ограждений для защиты коллекций от вандализма и увеличение числа посетителей до 60 тысяч.
Кяхр является членом Центристской партии с 2003 года.
Редактор: Виктор Сольц