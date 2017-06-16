rus.err.ee

На Украине задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова ({{commentsTotal}})

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта.
Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом
За рубежом

В Днепропетровской области задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские власти.

В пресс-службе Национальной полиции заявили, что в городе Павлоград Днепропетровской области идут необходимые следственные действия, в том числе обыски, передает Русская служба Би-би-си.

"В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", - говорится в сообщении киевской прокуратуры.

Вороненкова застрелили в Киеве днем 23 марта. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета ТТ, как минимум одно из ранений оказалось для бывшего депутата смертельным.

Мужчина, застреливший бывшего депутата российской Госдумы и сам раненный его охранником, позже скончался в больнице.

Украинские политики и чиновники уверены, что убийство было спланировано российскими спецслужбами. В свою очередь бывшие коллеги Вороненкова из российской Госдумы обвиняют в случившемся украинских радикалов.

Вороненков уехал на Украину с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, после того как не смог переизбраться в Госдуму в 2016 году.

После получения вида на жительство он дал Генеральной прокуратуре Украины показания против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Также он назвал ошибкой аннексию Крыма и сравнил Россию с нацистской Германией.

В середине февраля бывший депутат был объявлен Россией в федеральный розыск по делу о мошенничестве. По версии следствия, Вороненков стал организатором мошеннической схемы при продаже здания на Международной улице в Москве, которое принадлежало ООО "Тома".

Редактор: Надежда Берсенёва

вороненковгосдума


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Система цифровых рецептов. Иллюстративное фото.Система цифровых рецептов. Иллюстративное фото.
Департамент здоровья рассмотрит законность выписки рецептов на основе общения в интернет-чате
Костер в Иванову ночьКостер в Иванову ночь
Прогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля
В гаражах в районе столичного района Тонди нашли угнанный Masearti.В гаражах в районе столичного района Тонди нашли угнанный Masearti.
В гаражах на Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati
Вандалы на тракторе учинили погром на Штромке
детидети
ЮНИСЕФ: уровень благополучия детей в Эстонии выше среднего
Яхта CQS в Летной гавани.Яхта CQS в Летной гавани.
В Летную гавань в Таллинне прибыл редкий парусник

В четверг вечером в Летной гавани пришвартовался один из самых быстрых парусников в мире — 100-футовая парусная яхта CQS.

Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта.Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта.
На Украине задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова
Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль
Боевики "Исламского государства". Иллюстративное фото.Боевики "Исламского государства". Иллюстративное фото.
Минобороны РФ сообщило о ликвидации лидера "Исламского государства" аль-Багдади
ЭСТОНИЯ
Кармен Кяхр.Кармен Кяхр.
Кармен Кяхр уходит с поста директора Таллиннского ботанического сада

Директор столичного Ботанического сада Кармен Кяхр с 21 июня покидает должность по собственному желанию.
Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции
Кристьян Прикк.Кристьян Прикк.
Координатор разведки при правительстве Кристьян Прикк стал вице-канцлером минобороны
Мобильная связь в шахте Мобильная связь в шахте
В шахте "Эстония" провели мобильную связь
Маарду.Маарду.
В Маарду "золотым" и "серебряным" выпускникам школ вручили по 320 и 250 евро
Полиция потребовала от защитников дерева убрать палаточный лагерь.Полиция потребовала от защитников дерева убрать палаточный лагерь.
Полиция потребовала от защитников серебристой ивы в Хааберсти убрать свой лагерь
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Департамент статистики соберет сведения о месте жительства людей по данным геолокации телефона
ИДА-ВИРУМАА
ФОТО: в Нарве настенным рисунком украсили здание Дома народов
Доска для резки может стать орудием убийства.Доска для резки может стать орудием убийства.
Избивший в Кохтла-Ярве свою жену до смерти мужчина получил 13 лет тюрьмы
Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.Промпарк Nakro получит награду за лучший промышленный пейзаж.
Нарвский промпарк Nakro стал победителем конкурса на лучший промышленный пейзаж
На месте заброшенного здания в центре Нарва-Йыэсуу построят спа-отель.На месте заброшенного здания в центре Нарва-Йыэсуу построят спа-отель.
В Нарва-Йыэсуу могут построить еще один спа-отель
На Ореховой горке неизвестные выкопали 10 деревьев.На Ореховой горке неизвестные выкопали 10 деревьев.
На Ореховой горке в Нарве вандалы выкопали 10 деревьев
Мнение / Интервью
Раймонд Кальюлайд.Раймонд Кальюлайд.
Кальюлайд: реформисты и соцдемы просчитались с кандидатами в мэры Таллинна

По мнению члена правления Центристской партии, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, как Партия реформ, так и Социал-демократическая партия сделали ставки не на тех кандидатов в столичные мэры.

Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.Один из собственников BLRT Grupp Марк Берман.
Собственник BLRT Марк Берман: в Эстонии наблюдается дефицит работников с низкой квалификацией
Обновлено: 21:01 
"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Центристская партия далеко опережает конкурентов по популярности в Таллинне
"Рыба-мечта""Рыба-мечта"
В четверг в Нарве выходит в прокат снятый в Нарва-Йыэсуу фильм "Рыба-мечта"
Мобильное приложение для заказа такси Taxify.Мобильное приложение для заказа такси Taxify.
Рийгикогу принял закон о регулировании заказа такси с интернет-платформ
ЗА РУБЕЖОМ
Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня.Пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня.
Расследование пожара в жилом доме в Лондоне будет публичным, число жертв возросло до 30
Обновлено: 15:45
Взрыв прогремел у ворот детского сада в районе Фэнсянь как раз в тот момент, когда родители забирали детей домой.Взрыв прогремел у ворот детского сада в районе Фэнсянь как раз в тот момент, когда родители забирали детей домой.
Взрыв у детского сада в Китае устроил 22-летний рабочий
База НАТО в Афганистане. Иллюстративное фото.
США хотят увеличить воинский контингент в Афганистане вместе с партнерами по НАТО
Европейские правительства принимают меры для предотвращения террористических нападений.
В Европе третий год растет число людей, арестованных по подозрению в терроризме
Число жертв пожара в Grenfell Tower в Лондоне увеличилось до 17
Юри Ратас и Ангела Меркель.
Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом
ЭКОНОМИКА
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Рост цен на жилье в Таллинне в последние месяцы замедлился
Прибыль в ИТ-секторе Эстонии существенно снизилась.Прибыль в ИТ-секторе Эстонии существенно снизилась.
Прибыль ИТ-сектора Эстонии в четвертом квартале 2016 года снизилась почти на 50%
15.06
В России с 1 октября должна заработать система Tax Free
15.06
Нефть марки Brent торгуется в районе 46 долларов за баррель
15.06
British Airways продолжит обслуживание линии Таллинн-Лондон и в осенне-зимний период
15.06
Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив
14.06
С 15 июня вступает в силу отмена роуминга в Евросоюзе
СПОРТ
Автобус сборной Новой Зеландии.Автобус сборной Новой Зеландии.
LIVE 17.06 в 17:50: сборная России открывает Кубок конфедераций матчем с новозеландцами
Юлия Беляева.Юлия Беляева.
Юлия Беляева завоевала бронзу чемпионата Европы по фехтованию
Обновлено: 15.06
Анетт Контавейт
Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Голландии
Футболистки
Пярну примет групповой турнир квалификации женской Лиги чемпионов
Баскетболисты ЦСКА.Баскетболисты ЦСКА.
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Николай Новоселов.Николай Новоселов.
Шпажист Николай Новоселов стал бронзовым призером чемпионата Европы
Тойво Суурсоо.Тойво Суурсоо.
Тойво Суурсоо и Илья Кричевский стали помощниками главного тренера сборной Эстонии по хоккею
КУЛЬТУРА
ФОТО: в клубе Sinilind выступила группа Dramamama
Аарне Салувеэр.Аарне Салувеэр.
Директор музыкального училища им. Георга Отса Аарне Салувеэр подал в отставку
Алексей Баталов (1928-2017).Алексей Баталов (1928-2017).
Ушел из жизни народный артист СССР Алексей Баталов
Дом народов украшают настенным рисунком.Дом народов украшают настенным рисунком.
В Нарве расписывают Дом народов, на Ратушную площадь прибыла "Детская Республика"
Председательство Эстонии в ЕС
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.Председательство Мальты в Совете ЕС закончится 31 июня.
Эстония примет у Мальты председательство в Совете ЕС на парламентском уровне
В районе
Схема дорожного движения в Таллинне изменится в период председательства Эстонии в ЕС
Иллюстративная фотография.
Полиция готовится к особым мерам безопасности в период председательства Эстонии в ЕС
РАЗНОЕ
Папоротник.Папоротник.
В субботу в Ботаническом саду в Таллинне пройдет тематическая экскурсия “Папоротники”
Афроз Шах вместе с добровольцами очистил мумбайский пляж от мусора почти за два года.Афроз Шах вместе с добровольцами очистил мумбайский пляж от мусора почти за два года.
"Чемпион Земли" - такой титул получил от ООН Афроз Шах за очистку пляжа от мусора
Метеоритный кратер Каали на Сааремаа.Метеоритный кратер Каали на Сааремаа.
Возле кратера Каали на Сааремаа не разрешили построить ресторан и пивоварню
Медвежата играют.Медвежата играют.
ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге
Авария водопровода. Иллюстративный снимок.Авария водопровода. Иллюстративный снимок.
Из-за аварии водопровода на бульваре Мере в центре Таллинна до субботы нарушено движение
LIVE на ETV+ и RUS.ERR.EE
Радио 4

Особый взгляд

Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада

СМОТРИТЕ НА ETV+
Последние новости
16:56
ФОТО: в Нарве настенным рисунком украсили здание Дома народов
16:26
Избивший в Кохтла-Ярве свою жену до смерти мужчина получил 13 лет тюрьмы
16:07
На Украине задержан подозреваемый в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Вороненкова
16:04
Кармен Кяхр уходит с поста директора Таллиннского ботанического сада
15:45
Расследование пожара в жилом доме в Лондоне будет публичным, число жертв возросло до 30 Обновлено
15:26
Прогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля
15:05
Вандалы на тракторе учинили погром на Штромке
14:47
В гаражах на Тонди нашли угнанный в Финляндии Maserati
14:27
Юри Ратас встретился в Париже с президентом Франции
14:02
Певица Ёлка требует от организаторов концерта в Таллинне круглосуточно курицу-гриль
13:48
Взрыв у детского сада в Китае устроил 22-летний рабочий
13:38
В субботу в Ботаническом саду в Таллинне пройдет тематическая экскурсия “Папоротники”
13:20
Департамент здоровья рассмотрит законность выписки рецептов на основе общения в интернет-чате
12:56
ФОТО: в клубе Sinilind выступила группа Dramamama
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
15.06
Принудительное объединение Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу остановлено Обновлено
15.06
Меркель на встрече с Ратасом назвала "Северный поток-2" экономическим проектом
07:07
Департамент статистики соберет сведения о месте жительства людей по данным геолокации телефона
15.06
Газопровод "Северный поток - 2" может пройти вдоль границы Эстонии через Нарвский залив
08:26
В Нарва-Йыэсуу могут построить еще один спа-отель
15.06
Путин ответил цитатой из Тараса Шевченко процитировавшему Лермонтова Порошенко
07:31
На Ореховой горке в Нарве вандалы выкопали 10 деревьев
10:27
В четверг в Нарве состоялась премьера снятого в Нарва-Йыэсуу фильма "Рыба-мечта" Обновлено
06:53
Йыхвиские депутаты инициировали вотум недоверия руководству волости
15.06
ВИДЕО: медвежата резвятся на лесной дороге
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 15.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
11:51
В субботу в Таллинне пройдут состязания лошадей рысистой породы
11:50
Пярнуский аэропорт будет модернизирован к 2020 году
11:02
В пятницу во второй половине дня местами возможны дожди
10:24
В Эстонии проходит фестиваль уличного искусства Mextonia
15.06
Государство станет активнее поддерживать малоопытную молодежь в начале трудового пути
15.06
До середины июля в России обязательна регистрация негражданам РФ
14.06
"Детская республика" приехала в Нарву
14.06
Спасатели: за эвакуацию жителей дома отвечают и квартирные товарищества
ПОГОДА
Костер в Иванову ночь
Прогноз: в Иванову ночь температура воздуха может упасть до нуля
Эстония
Треть жителей Таллинна хотят видеть Таави Ааса в роли мэра столицы.
Опрос: Таави Аас - самый популярный кандидат в мэры Таллинна
Обновлено: 15.06
Иллюстративная фотография.
Эстонский генный фонд завершил обработку донорских проб 5% населения страны
Танель Тейн.
Экс-баскетболист сборной Эстонии Танель Тейн создает новый избирательный союз в Тарту
Тоомас Тынисте, Юри Луйк, Сийм Кийслер и Яак Ааб принесли присягу в Рийгикогу.
Четыре новых министра принесли должностную присягу
Обновлено: 12.06
В понедельник мониторинг интеграции представили журналистам.
Мониторинг интеграции: все идет по плану, а где-то даже с опережением графика
Обновлено: 12.06
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 11.06
За рубежом
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок