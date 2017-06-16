Избивший в Кохтла-Ярве свою жену до смерти мужчина получил 13 лет тюрьмы

Вируский уездный суд в пятницу, 16 июня, приговорил к 13 годам тюрьмы мужчину, признанного виновным в убийстве супруги, которую он в том числе ударил по голове доской для резки.

Суд счел доказанной вину 31-летнего Александра Полякова и приговорил его к 13 годам тюрьмы, как и требовал прокурор. Защитник требовал реклассифицировать обвинение в нанесение тяжких травм, сопровождавшихся смертью жертвы, ссылаясь на то, что у Александра не было даже косвенных намерений убить жертву.

Согласно данным газеты "Северное побережье", рано утром 21 июня 2014 года в Кохтла-Ярве Александр вернулся домой из бара пьяным. Он был вне себя, потому что незадолго до этого его побили во вспыхнувшей в баре драке. Как сказал позже сам Александр, он был раздражен и из-за того, что, по дошедшим до него сведениям, жена ему изменяла.

На суде Александр сказал в свою защиту, что он велел детям уйти в их комнату и закрыл за ними дверь, чтобы они не увидели, как он бьет мать на кухне. Сперва он бил ее кулаками в область лица, головы и груди, затем схватил доску для резки (весом примерно 1,25 кг) и ударил женщину по голове, так что доска треснула.

Александр, увидев, что жертва находится в тяжелом состоянии, попросил соседку вызвать скорую помощь. Прибывшим на место медикам он сказал, что женщина, скорее всего, перенесла инсульт, сообщила газета.

26-летняя женщина в тот же день скончалась поздно вечером в больнице, позднее экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, нанесенная твердым тупым предметом — по-видимому, доской для резки.

Решение суда можно оспорить в течение 15 дней.