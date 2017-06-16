ФОТО: в Нарве настенным рисунком украсили здание Дома народов

В рамках фестиваля уличного искусства Stencibility в Нарве настенным рисунком украсили здание Дома народов, а победитель конкурса "Моя первая стена" разрисовал стену здания бывшей подстанции.

Рисунок на обе стены над входом в Дом народов нанес мексиканский художник Бенуж Герреро.

На Центральной площади в Нарве представлена фотовыставка, знакомящая с уличным искусством.

Весной этого года организаторы фестиваля объявили конкурс "Моя первая стена" для молодежи в возрасте 14-19 лет, победителю которого предложили нанести рисунок на стену бывшей подстанции рядом с Домом народов.

"Когда я увидела фотографию, я сразу увидела серую стену, и захотела что-то такое сказочное, меч в камне. Многие знают, что меч в камне - это такая история про Экскалибур, и захотела сделать такую небольшую отсылочку", - сказала ранее в интервью "Актуальной камере" ученица 9-го класса Татьяна Мотылева.