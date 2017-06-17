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Концерн BLRT отметил 105-летие со дня основания предприятия ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

12 июня концерну BLRT исполнилось 105 лет. По этому случаю в субботу предприятие устроило праздник для работников и именитых гостей - прямо на территории судоремонтного завода состоялся концерт с участием популярных эстонских и российских исполнителей.

Праздник, на который были приглашены все работники концерна вместе со своими семьями, а это примерно 5000-7000 человек, начался в полдень с официальной торжественной части, на которой перед собравшимися выступили председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, член совета BLRT Grupp Андрей Биров.

В 13 часов на территории BLRT начался концерт, в котором приняли участие вокальная группа Framest из Латвии, эстонский коллектив Swingers и российские артисты.

BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря, который начал работать в 1912 году, когда было принято решение об основании в Таллинне Русско-Балтийского судостроительного завода.

Концерн оказывает услуги по обслуживанию судов на протяжении всего срока их службы, а также является партнером в сферах производства сложных металлоконструкций, машиностроения, обработки и продажи металлов, производства и продажи газов, обработке металлолома, транспортных и портовых услуг.

Сегодня BLRT Grupp объединяет 52 дочерних и 4 совместных предприятий в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, России и Украине. В концерне работает около 4000 специалистов.

Редактор: Надежда Берсенёва

blrtбсрзберман


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Концерн BLRT отметил 105-летие со дня основания предприятия

12 июня концерну BLRT исполнилось 105 лет. По этому случаю в субботу предприятие устроило праздник для работников и именитых гостей - прямо на территории судоремонтного завода состоялся концерт с участием популярных эстонских и российских исполнителей.

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