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Полузащитник Роман Собченко вернулся во "Флору" ({{commentsTotal}})

Роман Собченко вернулся во
Роман Собченко вернулся во "Флору" через полтора года. Автор: Scanpix/Postimees
Спорт
Спорт

Атакующий крайний полузащитник Роман Собченко, ставший в составе "Инфонета" чемпионом страны и обладателем Суперкубка Эстонии, подписал контракт с "Флорой" до конца 2018 года.

Собченко с 2011 года попал в систему "Флоры" и даже провел 10 матчей за первую команду. В 2016-м перешел в "Инфонет", где поначалу в основном выходил на замену, а кампанию 2017 года начал как игрок "основы".

В этом сезоне провел 12 матчей (9 - в чемпионате, 2 - в кубке, 1 - в суперкубке), в восьми из которых выходил в стартовом составе. Забил два гола.

Последний раз Собченко появлялся на поле 10 мая, когда "Инфонет" в полуфинале Кубка Эстонии одолел "Нарва Юнайтед". В конце мая договор с Собченко был прекращен по обоюдному согласию.

После 15 туров "Флора", набравшая 41 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Эстонии.

Редактор: Виктор Сольц



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