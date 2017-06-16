Канцлер права: сделанное в рамках админреформы исключение для Локса создает опасный прецедент

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.

"Исключение, сделанное для Куусалу и Локса, довольно удивительно. Это можно, несомненно, рассматривать и со стороны волости Куусалу, учитывая, что городу Локса было вынесено предупреждение о санации. Как мне известно, финансовое положение города сейчас остается критическим", - сказала Мадизе в интервью радионовостям ERR.

Мадизе отметила, что это решение правительства может стать важным аргументом для тех местных самоуправлений, которые будут объединять принудительно. "Существует так называемый принцип равного обращения в отношении муниципалитетов и вопросе запрета на выражение недовольства. Когда дело доходит до общегосударственной реформы, которая проводится в соответствии с законом, то решения и аргументация правительства должны приниматься на основе одинаковой логики", - пояснила Мадизе.

По словам канцлера права, если поступать так, что согласно одной и той же аргументации, объединять Локса и Куусалу нельзя, а другие самоуправления можно, то это может привести к тому, что суд вынесет решение о незаконности принудительного объединения.

Правительство в четверг, 15 июня, приняло решение, что город Локса не будет объединен с волостью Куусалу.

Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что Локса и Куусалу находятся достаточно далеко друг от друга, чтобы сотрудничать в сфере оказания услуг и передвижения людей.

При этом Локса не отвечает установленному в законе об административной реформе критерию о численности жителей, которых должно быть не менее 5000. В городе проживает 2700 человек.

Принятое правительством решение в отношении города Локса уже создало прецедент — волость Люганузе, объединенная с городом Кивиыли и волостью Сонда, обратилась в суд.

Присяжный адвокат Аллар Йыкс считает, что после принятого правительством решения, административная реформа не реализуется так, как это предусмотрено законом.