Полномочия Вадима Белобровцева в совете Фонда интеграции продлили еще на три года ({{commentsTotal}})
В четверг, 15 июня, министр культуры Индрек Саар подписал указ, согласно которому членами совета Фонда интеграции на трехлетний срок назначены Вадим Белобровцев и Хейди Уусталу.
Старейшину столичного района Кристийне Вадима Белобровцева предложила в совет Фонда интеграции парламентская фракция Центристской партии, а директора 1-й средней школы Кивиыли Хейди Уусталу - парламентская фракция Партии реформ.
Белобровцев вошел в совет Фонда интеграции (тогда известного под названием MISA) в мае 2014 года, когда еще состоял в Социал-демократической партии. Через год он вступил в Центристскую партию, но это не повлияло на его позиции в совете MISA.
Совет Фонда интеграции возглавляет директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас.
Редактор: Виктор Сольц