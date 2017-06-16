Суд признал законным ликвидацию Вана-Каламаяской гимназии для взрослых

На этой неделе Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу на постановление столичного городского собрания от 17 ноября прошлого года, согласно которому с 1 сентября Вана-Каламаяская гимназия для взрослых будет объединена с Линнамяэским русским лицеем и прекратит свое существование как независимая единица.

С жалобой в Таллиннский административный суд обратились как сами ученики, так и родители учащихся гимназии для взрослых. Суд не удовлетворил жалобу, поскольку не обнаружил признаков того, что принятое горсобранием постановление нарушает права жалобщиков, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь административного суда Аннели Вилу.

Позиции сторон были заслушаны на заседании, которое прошло 16 мая.

Как писал rus.err.ee ранее, противившийся планам объединения директор школы для взрослых Юрий Беляев 30 ноября 2017 года был отправлен в отставку.

В текущем учебном году в Вана-Каламаяской гимназии для взрослых учатся 454 человека.

В здании Вана-Каламаяской школы в Пыхья-Таллинне после ремонта планируется разместить младшеклассников из гимназии Густава Адольфа.