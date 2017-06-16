Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне. Об этом сообщает Bild в пятницу, 16 июня. Причина смерти пока не уточняется.

Коль занимал пост председателя немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Одним из главных его достижений на этом посту стало объединение Германии. В 1991 году Коль был избран первым канцлером объединенной страны, передает Лента.

Тем не менее конец его политической карьеры был омрачен коррупционным скандалом, связанным с незаконным финансированием политической партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), председателем которой он был в 1973-1998 годах.

Канцлер уступил свой пост Герхарду Шредеру.

Биография политика

Коль родился 3 апреля 1930 года в Людвигсхафене в семье банковского служащего. Политика заинтересовала его уже в юношестве: в 16 лет он стал членом ХДС и одним из соучредителей молодежной организации этой партии в своем родном городе. В 1959 году его избирают депутатом от ХДС ландтага (земельного парламента) Рейнланд-Пфальца, передает ТАСС.

После этого его политическая карьера начинает стремительный рост. В 1966 году Коль становится председателем земельной организации ХДС и, соответственно, членом федерального правления партии. Через три года он уже премьер-министр Рейнланд-Пфальца, а в июне 1973 года избран председателем ХДС и стал его бессменным лидером.

После распада социально-либеральной коалиции в 1982 году Гельмут Коль 1 октября становится главой правительства ФРГ. Его канцлерство длилось 16 лет. В 1990 году успешные переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне по формуле "два плюс четыре" привели к объединению Германии.

Бывший канцлер в последние годы крайне редко появлялся на публике по состоянию здоровья и практически не давал интервью. В 2008 году он в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске.

В 2015 году Коль перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а также на кишечнике.