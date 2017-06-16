Эстония заняла девятое в Европе место по дигитализации

В 2017 году Эстония заняла девятое место среди европейских стран в составленном Еврокомиссией индексе, измеряющем дигитализацию экономики и общества в странах.

Эстонию опередили Дания, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Соединенное Королевство и Ирландия.

Эстония заняла первое место в Европе по услугам электронной администрации, но в Эстонии было зафиксировано ниже среднего европейского показателя использование предприятиями дигитальных технологий.

Если в Швеции у 51% пользующихся компьютерами предприятий имеется политика безопасности ИКТ, то в Эстонии она имеется у 17% предприятий. В этом отношении Эстония опережает только Польшу (13%) и Венгрию (10%).

По использованию предприятиями социальных сетей Эстония заняла 23-е место, а по использованию социальных сетей людьми — 20-е. Эстония заняла третье место в Европе по чтению новостей в интернете.

В целом Эстония заняла шестое место по использованию людьми интернета, тогда как в прошлом году она заняла пятое.

По подключению к интернету Эстония заняла 17-е место. При этом зона доступа и скорость подключения к мобильному интернету были в Эстонии выше среднего показателя, но по подключению к кабельному интернету Эстония заняла 25-е место.