Россия хочет отказаться от выдачи преследуемых по политическим мотивам

Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, который запрещает выдавать иностранных граждан и лиц без гражданства по запросу иностранных государств, если там им грозит политическое преследование.

Документ был разработан МИД, генпрокуратурой и Верховным судом, сообщил на заседании Думы замминистра юстиции Юрий Любимов. Поправки поддержали 399 депутатов, передает Русская служба Би-би-си.

Законопроект расширяет перечень оснований, по которому Россия может отказывать в выдаче людей по запросу иностранных государств.

Сейчас выдать иностранному государству гражданина можно, если он приговорен к лишению свободы более чем на полгода, а также если он совершил преступление, по которому предусмотрено наказание свыше одного года и при гарантии, что он не будет выдан третьей стране.

Если законопроект будет принят, то власти не смогут выдавать граждан, которых в России уже осудили или наоборот освободили по амнистии.

Преследование или пытки

Человека не будут выдавать другой стране, если есть серьезные основания полагать, что он был или будет подвергнут в запрашивающем государстве преследованию (по признаку расы, вероисповедования, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям), пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

Документальным подтверждением таких угроз сможет служить заключение Министерства иностранных дел России о ситуации с соблюдением прав и свобод человека в запрашивающем государстве, а также документы, принятые в отношении такого государства международными органами и организациями.

Депутаты предлагают не выдавать несовершеннолетних, если их права могут быть нарушены, и людей преклонного возраста, если это может повлечь проблемы с их здоровьем.

Россия сможет отказывать в выдаче, если это может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим государственным интересам, следует из законопроекта.

Важная правозащитная инициатива

Законопроектом вводится запрет на выдачу иностранцев, если они подали запрос о получении статуса беженца или о предоставлении временного убежища, до рассмотрения этого ходатайства. Иностранные граждане также останутся в России, если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписывал воздержаться от их выдачи.

В документе уточняются и прописываются сроки содержания лиц, которых просят выдать другие государства, и в целом их правовое положение в России.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Александр Грибов, представляя законопроект, назвал его "важной правозащитной инициативой".

Законопроект приводит нормативную базу в соответствие с международной, и он важен, говорит бывший сотрудник ФМС Константин Полторанин. Он напоминает, что в 2007-2008 годах Россия выдворяла китайских граждан по запросу КНР, где их ждала смертная казнь.

"Они были сторонниками независимости Тибета и т.д. Их выдворяли в административном порядке формально, но в основном это делалось из-за запросов об экстрадиции", - говорит Полторанин. Теперь закон позволит не экстрадировать людей в таких ситуациях.

Политические беженцы

Но в некоторых случаях Россия и сейчас не выдаёт иностранцев, ссылаясь на политическое преследование на родине. Самые известные "беженцы", которые находятся сейчас в России - это бывшее руководство Украины (бывший президент Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко и др.).

Украинские власти просили Россию их выдать - после начала конфликта на Украине в 2014 году против них на родине возбуждены десятки уголовных дел, включая дело о госизмене.

Год назад генпрокуратура России отказалась экстрадировать Януковича, сославшись на ст. 3 Европейской конвенции о выдаче 1957 года, в которой говорится, что страна может отказать тому или иному государству в выдаче гражданина по политическим мотивам.

Еще один знаменитый беженец в России - бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. После того, как он рассказал о слежке американских спецслужб за гражданами в 2013 году, он бежал в Гонконг, а затем в Москву. На родине ему грозит смертная казнь за шпионаж, власти США настаивают на его экстрадиции, однако Сноуден получил в России статус беженца, в январе ему продлили вид на жительство на два года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Россия исполняет свои давние обязательства, введённые законом от 1999 года "О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола и второго дополнительного протокола к ней".

Законодательство также приводится в соответствие с заявлениями и оговорками Российской Федерации при подписании Европейской конвенции о выдаче 1957 года с дополнительными протоколами 1975 и 1978 гг. и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года с дополнительным протоколом 1978 года.