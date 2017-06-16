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Цены на сливочное масло бьют рекорды ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика
Наталия Демидова

Всего за год цена на сливочное масло на мировом рынке поднялась почти в два раза, и это еще не предел. В ближайшем будущем потребителей ждет рост цен на всю молочную продукцию.

Если год назад средняя цена за килограмм сливочного масла на мировом рынке составляла чуть более 2 евро, то сейчас уже 5,50 евро. Стоимость упаковки масла в эстонских магазинах заметно повысилась, однако и это еще не предел, передает "Актуальная камера".

"Качество молочных продуктов повышается. Растительный жир в продуктах все чаще заменяется молочным жиром, это привело к увеличению спроса на молочные жиры, а это в свою очередь к росту цен", - говорит директор по закупкам Rimi Маргус Амор.

Еще в прошлом году молочные производители в Европе столкнулись с кризисом перепроизводства сырья. Многие не смогли пережить кризис и были вынужденны закрыть производство. Но сейчас, когда ситуация улучшилась, на рынке не хватает сливочного масла, сливок и молока, это в свою очередь также способствует росту цен.

"Похоже, что это новая реальность, и с этим ничего не поделаешь. Может быть где-то в Африке, где цена на масло очень высока, там пойдут на то, чтобы изменить рецепты и вернуть в состав кокосовое и пальмовое масло. Может быть, где-нибудь на Ближнем Востоке тоже. Но разумный потребитель в Европе и США вряд ли на это согласится", - рассуждает руководитель предприятия E-piim Яанус Муракас.

По словам Муракаса, в ближайшее время ждать снижения цен на сливки и масло точно не стоит.

Редактор: Виктор Сольц

сливочное масло


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