"Инфонет" в гостях обыграл "Тулевик" - 2:0 ({{commentsTotal}})
После паузы, связанной с играми национальной сборной, возобновился чемпионат Эстонии по футболу. Таллиннский "Инфонет" на выезде взял верх над вильяндиским "Тулевиком" - 2:0.
Уже в первом тайме возглавляющий список лучших бомбардиров национального первенства Альберт Проза сделал дубль. Теперь на его счету 15 голов.
Незадолго до перерыва Мартин Аллик мог сократить отставание в счете, но не реализовал пенальти.
После 16 матчей действующий чемпион страны набрал 24 очка и поднялся на четвертое место. У "Тулевика" - 7 баллов и последнее, 10-е место.
Редактор: Виктор Сольц