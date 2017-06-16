Эстонские шпажисты заняли 12-е место на чемпионате Европы

Мужская сборная Эстонии по фехтованию заняла 12-е место в командном турнире шпажистов на чемпионате Европы в Грузии.

Уже в 1/8 финала эстонские шпажисты уступили будущему бронзовому призеру Чехии (37:43) и дальше были вынуждены бороться за с 9-го по 16-е места, передает ERR Sport.

В утешительном турнире эстонская команда выиграла у Румынии (43:38), но проиграла Дании (37:45) и Израилю (39:45).

Всего участвовали 18 команд.

Чемпионом Европы стала сборная России, выигравшая в финале у Украины - 33:32. В матче за третье место чехи оказались сильнее Германии - 23:22.

За сборную Эстонии выступали Николай Новоселов, который не фехтовал в матче с Чехией, Стен Прийнитс, Юри Сальм и Пеэтер Турнау.