В ЕС призвали США координировать с Брюсселем новые санкции в отношении РФ

В Евросоюзе в пятницу, 16 июня, призвали Соединенные Штаты к координации действий по введению новых антироссийских санкций после того, как американские сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий ужесточение ограничительных мер против РФ. Об этом агентству Reuters заявили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК).

"Важно, чтобы возможные новые меры были согласованы иностранными партнерами для обеспечения их действенности на международном уровне и поддержания трансатлантического единства", - заявила представительница ЕК, передает newsru.com.

В минувшую среду сенат США большинством голосов одобрил законопроект о расширении новых антироссийских санкций. Американским компаниям и физическим лицам предлагается запретить кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней.

Кроме того, закон дает конгрессу право блокировать единоличное решение президента США об отмене ограничительных мер. Документ на уровне закона закрепляет антироссийские санкции, введенные предыдущим президентом США Бараком Обамой.

Законопроектом также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора. Также он предусматривает и санкции в отношении ключевых секторов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта.

Новые ограничения, как ожидается, затронут и инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы. Под санкции попадут инвесторы, которые будут вкладывать в отрасль более миллиона долларов (более пяти миллионов долларов за 12 месяцев). Помимо этого, расширяется и действие запрета на помощь в разработке шельфовых месторождений: нельзя будет оказывать поддержку и частным компаниям, доля в которых принадлежит лицу из санкционного списка.

Германия и Австрия выступили с совместной критикой

Накануне власти Германии и Австрии выступили с критикой намерения США ввести новые санкции против России. В Берлине и Вене высказали опасения, что обсуждаемые ограничения угрожают энергетической безопасности Европы и усложняют урегулирование военного конфликта на Украине.

В совместном заявлении федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнули необходимость совместных усилий Европы и США по разрешению напряженной ситуации на востоке Украины. По мнению политиков, новые санкции могут помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". В частности, от ограничительных мер могу пострадать немецкая компания BASF и австрийская OMV.

Керн и Габриэль обвинили США в попытке помочь американским поставщикам газа в ущерб их российским конкурентам. Они отметили, что речь идет о продаже американского сжиженного газа и выдавливании поставок российского природного газа с европейского рынка.

Австрийский канцлер и глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвали не связывать ситуацию на Украине с продажей газа в Европу. В заявлении политиков говорилось о том, что санкционное давление на РФ не должно мотивироваться экономическими интересами.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает мнение главы МИД Германии и канцлера Австрии. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. По его словам, которые приводит Spiegel, Меркель разделяет опасения политиков, выраженные в их заявлении.

"Это, мягко говоря, нетрадиционный подход сената США", - заявил Зайберт. Как отметил представитель правительства, канцлер тоже уверена, что экономические интересы и санкции США нельзя смешивать. По словам официального представителя правительства ФРГ, в Берлине возмущены тем, что "речь идет о санкциях в отношении России, под которые попадают европейские компании". "Это недопустимо", - подчеркнул он.

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер также заметил, что экстерриториальное применение американских санкций не соответствует международному праву. "Американцы не в первый раз прибегают к такому шагу, это проходит красной линией через санкционное законодательство в США", - сказал Шефер (цитата по ТАСС), напомнив о попытке администрации президента Рональда Рейгана заблокировать строительство газопроводов из СССР в Европу.

Как отметил спикер МИД, если Трамп воспользуется правом введения санкций против немецких и европейских компаний, которые в какой-либо форме участвуют в строительстве, финансировании и работе газопроводных систем в ЕС, то Берлин будет считать это нарушением международного права.

Франция тоже требует координации действий с ЕС

МИД Франции в пятницу также потребовал от Вашингтона координировать планы по антироссийским санкциям с ЕС и G7, сообщает Reuters. "Нам бы хотелось, чтобы по вопросам, связанным с безопасностью и европейской политикой в области промышленности, Соединенные Штаты согласовывали свои действия с партнерами, в первую очередь с членами G7", - говорится в заявлении дипмиссии. В случае введения одобренных сенатом новых санкций в отношении РФ под ограничения попадет ряд французских фирм, в том числе энергетический гигант Engie.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Ее акционером является "Газпром". В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода. Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта. Ввести в строй газопровод планируется к концу 2019 года.