Контавейт вышла в полуфинал турнира в Нидерландах ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в четвертьфинале теннисного турнира Ricoh Open серии WTA в пятницу, 16 июня, одержала победу над немецкой теннисисткой Кариной Виттхёфт (WTA, 66).
Занимающая 49-ю строчку в мировой теннисном рейтинге WTA Контавейт одержала победу в двух сетах - 6:3, 6:1.
Матч в голландском Хертогенбосе продолжался ровно один час.
В полуфинале Контавейт предстолит битва с Лесей Цуренко (WTA, 37). В прошлом году теннисистки встречались в китайском Гуанчжоу, тогда уверенную победу праздновала 28-летняя украинка.
Редактор: Виктор Сольц