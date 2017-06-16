Актуальная камера 16.06.2017 (20:00)

В четверг вечером в Летной гавани пришвартовался один из самых быстрых парусников в мире — 100-футовая парусная яхта CQS.
На этой неделе Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу на постановление столичного городского собрания от 17 ноября прошлого года, согласно которому с 1 сентября Вана-Каламаяская гимназия для взрослых будет объединена с Линнамяэским русским лицеем и прекратит свое существование как независимая единица.
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.
Особый взгляд
Суд над Эдгаром Сависааром, подготовка к местным выборам, мониторинг интеграции, эстонский язык с детского сада