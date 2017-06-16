Актуальная камера 16.06.2017 (20:00)

По мнению канцлера права Юлле Мадизе, принятое правительством в четверг неожиданное решение о том, что в рамках проводимой административной реформы город Локса, который должен был быть объединен с волостью Куусалу, останется самостоятельным самоуправлением, может стать аргументом при обращении в суд для других самоуправлений, которые также не согласны с принудительным объединением.