В Пярну чествовали долгожительницу Ольгу Михайлову

А среди жителей всей Эстонии Михайлова находится на втором месте, передает "Актуальная камера".

Самым старым жителем Эстонии на сегодняшний день является Арвед Тамм, которому 107 лет исполнилось 31 января.

Ольга ежедневно читает газеты и гуляет. По ее словам, секрета долголетия нет. Надо просто поменьше переживать и сохранять чувство юмора. Последние пять лет Ольга живет в центре сестринской помощи и восстановительного лечения и чувствует себя хорошо.

"Это удивительно, какое у нее здоровье. У нее только одна таблетка в день. Ей не занимать оптимизма и чувства юмора. В этом, наверное, и есть причина ее долголетия", - говорит заведующая центром сестринской помощи и восстановительного лечения Пярнуской больницы Маргит Сеппик.