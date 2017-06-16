"Флора" забила 10 голов "Вапрусу", нарвский "Транс" ввосьмером проиграл "Таммеке"

В 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу "Флора" в гостях разбила в пух и прах пярнуский "Вапрус" (10:0), а нарвский "Транс", оставшись из-за трех удалений ввосьмером, на выезде уступил тартуской "Таммеке" - 1:2. Крупную победу одержала и "Левадия", выигравшая на чужом поле у "Пайде" - 5:2.

Футболисты "Флоры" творили в Пярну все, что хотели. Шесть мячей они забили до перерыва, еще четыре гола - во втором тайме.

Хет-трик оформил Рауно Саппинен, дубль сделал Захария Бегларишвили, по голу забили Мяртен Кууск, Йоонас Тамм, Михкель Айнсалу, Рауно Аллику и вышедший на замену Максим Гусев.

Напомним, что "Вапрус" в этом сезоне уже проигрывал с разницей в 10 мячей. В мае пярнуская команда потерпела поражение от "Инфонета" со счетом 1:11.

"Флора" набрала 44 очка и продолжает лидировать в чемпионате. "Вапрус" с семью баллами находится на девятой позиции.

"Левадия" далеко не отпускает "Флору". Подопечные Игоря Принса одолели "Пайде" и по-прежнему отстают от "Флоры" на два очка.

В Тарту выдалась более упорная битва. В первом тайме Каарел Кийдрон реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

В середине второго тайма Василий Пинчук сфолил в своей штрафной и получил вторую желтую карточку, а игрок "Таммеки" снова не ошибся, выполняя удар с "точки". На сей раз отличился Тауно Текко.

На 70-й минуте иваурийский легионер "Транса" Ири один мяч отквитал, но через девять минут "Транс" и вовсе остался вдевятером - второй "горчичник" заработал Игорь Овсянников. Но это было еще не все. В добавленное время Танель Тамберг красную карточку.

У "Транса" осталось 24 очка - это пятая позиция. "Таммека" с 15 баллами находится на седьмой строчке.

Напомним, что ранее "Инфонет" в гостях выиграл у "Тулевика" со счетом 2:0.