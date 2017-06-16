В субботу тепло, +21..+25 ({{commentsTotal}})
Суббота порадует хорошей погодой. Дожди, если и пройдут, то местами и кратковременные, передает "Актуальная камера".
Предстоящей ночью небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменный до 6 м/с. Температура воздуха 6..12, на островах местами 14°C.
Днем небольшая и переменная облачность. После обеда местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер переменный до 6 м/с. Температура воздуха 21..25, на побережье местами 17°C.
А узнать о погоде не только в Эстонии можно в видеосюжете программы ETV+ "Летнее время" из уст дежурной по земному шару Елизаветы Калугиной.
Редактор: Виктор Сольц