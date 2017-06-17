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ФОТО: защитники серебристой ивы вновь собрались в субботу утром ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Активисты гражданского общества Eesti Metsa Abiks (EMA) продолжают защищать серебристую иву в таллиннском районе Йысмяэ, которую городские власти собираются срубить, поскольку это необходимо для строительства крупной дорожной развязке в этом районе.

По данным прибывшего на место фотографа ERR, собралось примерно 30 человек. Полиция прибыла на место около 9 часов утра. 

Как сообщает BNS, серебристая ива в таллиннском районе Ыйсмяэ простоит по крайней мере до начала следующей недели.

Хотя в пятницу полиция велела защищающим иву активистам разойтись к 8 часам утра в субботу, по данным BNS, ни полиция, ни проводящая работы на перекрестке фирма не планируют ничего предпринимать в отношении дерева на выходных. Скорее всего, в начале следующей недели полиция пожелает встретиться с защитниками дерева и только после этого выяснится, когда его планируют спилить.

Выступающее против чрезмерной вырубки леса и планов строительства целлюлозного завода гражданское объединение Eesti Metsa Abiks (EMA) призывало людей в субботу утром защитить серебристую иву, которая мешает строительству транспортной развязки Хааберсти в Таллинне. Активистка Линда-Мари Вяли написала на странице EMA в Facebook, что, по слухам, иву планируется спилить в субботу утром, и призвала людей прийти на место как можно раньше, поскольку арборист должен был приехать к семи-восьми утра.

"Мы хотим указать на то, что проект круговой развязки Хааберсти мог бы сберечь природу, животных и людей города, если бы девелопер позаботился ознакомиться с местными условиями и применить современные технологические возможности", - написала она.

В пятницу утром полиция поговорила с защитниками ивы и велела им разойтись к 8 утра в субботу.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, полиция пояснила людям, что с точки зрения закона действия защитников дерева подпадают под статью о самовольном вторжении, поскольку они находятся в огороженной и обозначенной запретной зоне строительства.

Согласно пенитенциарному кодексу, наказание по этой статье — денежный штраф или тюремное заключение до одного года.

Полиция не сочла нужным разгонять защитников ивы

Сотрудники Пыхьяской префектуры не сочли нужным разгонять в субботу утром молодежь, защищающую иву, которая мешает строительству транспортной развязки в Ыйсмяэ в Таллинне.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал BNS, что полиция в субботу утром посетила место и поговорила с собравшимися вокруг дерева активистами. "Люди были настроены спокойно и, несмотря на правонарушение, связанное с тем, что люди находились на территории, где им было запрещено находиться, полиция не увидела необходимости в принудительных мерах", - сказал Куйк.

Полиция планирует на следующей неделе продолжить работу с этим случаем и объяснить людям, в чем заключаются их права и обязанности.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

ивахааберстиыйсмяэдорожная развязка


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