При столкновении эсминца ВМС США с торговым судном пропали 7 американских военнослужащих

В результате столкновения американского эсминца "Фицджеральд" с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии пропали семеро военнослужащих ВМС США. Трое американских военных, включая капитана, получили ранения, говорится в заявлении военно-морских сил.

Столкновение произошло в 2:30 ночи по местному времени в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука, сообщила пресс-служба ВМС США. Позже стало известно, что эсминец столкнулся с большим контейнеровозом ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин, передает Русская служба Би-би-си.

Известно по крайней мере о трех пострадавших, один из которых капитан корабля. Их эвакуировали вертолетом и доставили в госпиталь в Йокосуку.

Командир корабля Брюс Бенсон находится в стабильном состоянии, сообщили американские военные.

Японская береговая охрана заявила, что в результате инцидента пропали семь членов экипажа эсминца. ВМС США подтвердили эту информацию. Об их судьбе пока ничего неизвестно.

В заявлении ВМС США также говорилось, что американские военные моряки запросили помощи у местной береговой охраны и что пока невозможно оценить размер ущерба, причиненного эсминцу. А телеканал Эн-эйч-кей показал кадры, на которых видна вмятина на корпусе эсминца по правому борту.

Один раненый моряк был эвакуирован вертолетом береговой охраны, сообщило позже командование ВМС США.

Японские СМИ позже сообщили, что семеро членов экипажа корабля ВМС США пропали. Официальные представители флота не подтверждают эту информацию, пишет Рейтер.

По данным японской вещательной корпорации Эн-эйч-кей, в район бедствия были направлены корабли и самолеты береговой охраны.

Рейтер со ссылкой на Эн-эйч-кей передавало, что судно было филиппинским контейнеровозом и что эсминец получил пробоину, после чего оказался обездвижен. Однако позже стало известно, что эсминец продолжает движение своим ходом.

Эсминец базируется на военно-морской базе США в порту Йокосука. На его вооружении находятся крылатые ракеты "Томагавк".

Район, в котором произошел инцидент, загружен судами, но и эсминец "Фицджеральд" - один из самых передовых военных кораблей в мире со сложной системой радаров, отмечает корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс.

По его мнению, сейчас будет много вопросов, почему экипаж не смог избежать столкновения с контейнеровозом, который вместе с грузом весил примерно в три раза больше, чем американский эсминец.