Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал РБК владельцу "Комсомолки"

В пресс-релизе ЕСН говорится, что компания выкупила у группы ОНЭКСИМ Михаила Прохорова 65% акций РБК и долговые обязательства холдинга. Сумма сделки не разглашается. Консультантом по сделке выступил "ВТБ Капитал", передает Русская служба Би-би-си.

В сообщении самого РБК отмечается, что в пресс-релизе не упоминается и то, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе ОНЭКСИМ, который, по различным оценкам, составляет более $200 млн.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку между структурами ЕСН и группы ОНЭКСИМ 26 мая.

В мае прошлого года после увольнения главного редактора газеты РБК Максима Солюса холдинг покинули главный редактор РБК Роман Баданин и шеф-редактор объединенной редакции Елизавета Осетинская. Многие журналисты также решили покинуть РБК, связав увольнения с давлением чиновников. Новыми руководителями редакции стали Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС и "Коммерсанте".

О том, что Прохоров может продать РБК Березкину, СМИ начали сообщать в апреле 2017 года. Агентство RNS уточняло, что в случае продажи РБК Березкину к управлению холдингом может быть привлечен гендиректор "Румедиа" Алексей Абакумов, который прежде работал в ВГТРК и на РЕН ТВ. По информации газеты "Ведомости", нанять Абакумова еще прошлым летом рекомендовали акционерам холдинга в администрации президента.

Сам Березкин говорил, что в случае завершения сделки создаст на основе своих активов, в числе которых ИД "Комсомольская правда" и газета Metro, единый медиахолдинг.

В структуру РБК входят сайт rbc.ru, телеканал РБК, газета и журнал под единым брендом РБК, а также тематические проекты "РБК Недвижимость", Autonews, "РБК Стиль", "РБК Спорт". Помимо этого, к РБК относятся проекты "РБК Исследования рынков", "РБК Конференции", QuoteTerminal, сайты Public.ru, LovePlanet и Cnews.ru.