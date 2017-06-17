CША направят в страны Балтии 600 солдат на время крупных российских военных учений

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сказал, что США на время крупных военных учений в России "Запад 2017" направит в страны Балтии 600 воздушных десантников.

Ходжес сказал в пятницу, что США обеспокоены возможным нападением России на восточное крыло НАТО в странах Балтии во время крупных военных российских учений "Запад 2017", передает новостной портал ERR со ссылкой на агентство Reuters.

Он также отметил, что вторжения России на Украину и в Грузию также происходили под прикрытием учений.

"В истории есть множество примеров, когда она (Россия — ред.) не придерживается соглашений. Она постоянно нарушает их", - сказал Ходжес во время учений НАТО в Польше.

По словам Ходжеса, он обеспокоен тем, что крупные военные учения в России могут привести к провокациям на границе со странами Балтии.

Он сказал, что США на время учений "Запад 2017" направят в страны Балтии три подразделения, в которых в общей сложности 600 воздушных десантников.

"Мы приложим все усилия, чтобы быть в полной боевой готовности во время этих учений", - добавил он.