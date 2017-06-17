Букмекеры: в первых играх Кубка конфедераций 2017 победу одержат Россия и Португалия

Сегодня, 17 июня, состоятся первые игры в рамках проводимого под эгидой ФИФА международного футбольного турнира Кубок конфедераций 2017. Турнир проводит Россия, которая также станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Кубок конфедераций 2017 рассматривается как "репетиционный" турнир перед чемпионатом мира. Согласно ведущей букмекерской конторе Прибалтики Betsafe, в первых двух встречах (Россия – Новая Зеландия и Португалия – Мексика) победу одержат соответственно Россия и Португалия.

По оценкам портала, в первой игре безоговорочную победу одержит российская сборная – ей присудили коэффициент 1,27, что указывает на 73% вероятность победы. Вероятность победы в первой встрече новозеландской команды сравнительно невысока и составляет всего 8%. Согласно коэффициентам, гол в игре с наибольшей вероятностью забьет российский игрок Фёдор Смолов.

Во второй увлекательной игре, где встретятся сборные Португалии и Мексики, согласно букмекерскому порталу, силы будут относительно равны. Коэффициент победы португальской сборной в этой игре составляет 2,11 (44%), тогда как коэффициент победы Мексики лишь немногим выше и составляет 3,65, что означает 26% вероятность победы. По оценкам Betsafe, в этой игре гол с наибольшей вероятностью забьет Криштиану Роналду.

Предсказания относительно этих и последующих игр Кубка конфедераций 2017 можно найти на сейте Betsafe: https://www.betsafe.ee/ru/sports.