Полиция просит помощи в поиске 29-летнего мужчины и его 4-летнего сына

Пыхьяская префектура просит помощи в поиске ушедших вчера поздно вечером из своего дома в поселке Вайда Харьюского уезда 29-летнего Арго и его 4-летнего сына Тимму.

Близкие Арго сообщили вчера вечером в Центр тревоги, что Арго вместе с сыном Тимму ушли из своей квартиры по улице Пийбелехе в поселке Вайда. Ни спутница жизни Арго, ни полиция не смогли связаться с мужчиной, его мобильный телефон до сих пор выключен.

Полицейские и родственники мужчины искали его и мальчика в местах, где они могли бы быть, общались с соседями, но выяснить местонахождения Арго и Тимму так и не удалось.

Приметы Арго: рост около 180 см, худощавое телосложение, залысины. У Тимму темные волосы, короткая стрижка.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Арго и Тимму, позвонить по телефону 112.