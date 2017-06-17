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Полиция установила местонахождение 29-летнего мужчины и его 4-летнего сына ({{commentsTotal}})

Пропавшие Арго и Тимму
Пропавшие Арго и Тимму Автор: Департамент полиции и погранохраны
Разное
Разное
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Пыхьяская префектура сообщила, что 29-летний Арго вместе со своим 4-летним сыном отправился на пароме в Финляндию.

В субботу утром Пыхьяская префектура попросила помощи в поиске ушедших в пятницу поздно вечером из своего дома в поселке Вайда Харьюского уезда 29-летнего Арго и его 4-летнего сына Тимму.

Сейчас местонахождения отца и сына установлено и полиция благодарит всех за помощь.

Редактор: Надежда Берсенёва



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