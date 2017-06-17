Число жертв майского урагана в Москве выросло до 17

В московской больнице скончался еще один пострадавший от урагана.

Мужчина, пострадавший в результате урагана, который обрушился на Москву 29 мая, скончался в одной из городских больниц, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах столицы в субботу.

"Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в настоящее время в больницах города находятся еще восемь пострадавших в результате аномальных погодных явлений 29 мая, среди них - трое мужчин, четыре женщины и трехлетний ребенок.

Собеседник "Интерфакса" уточнил, что один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии, состояние еще четверых пострадавших оценивается как средней тяжести.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган обрушился на Москву 29 мая. Скорость ветра в разных районах города достигала 22-32 м/с. Стихия привела к человеческим жертвам. В результате урагана погибли 17 человек, из них 11 - в Москве и шесть - в Подмосковье. Пострадали еще около 200 человек.

Ураган повалил более 27 тыс. деревьев, были повреждены кровли более 240 жилых домов, 61 рекламный щит, 135 опор наружного освещения, а также почти 2 тыс. автомобилей.

Из резервного фонда Москвы на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате урагана 29 мая, а также на похороны погибших было выделено 105 млн рублей.