Эстонские шпажистки остались без медалей ЧЕ

На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по фехтованию женская сборная Эстонии проиграла в матче за бронзовые медали команде Румынии и заняла 4-е место.

Благодаря наивысшему рейтингу среди участвующих команд эстонская сборная, в составе которой выступали Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристину Кууск, стартовала сразу с четвертьфинала, где уверенно одержала победу над командой Польши со счетом 34:26.

В полуфинале соперником эстонских шпажисток была команда Франции, которая выиграла со счетом 35:45.

В борьбе за бронзовые медали наши шпажистки проиграли команде Румынии со счетом 38:45 и остались без медалей.

Чемпион Европы выяснится в поединке команд Франции и России.