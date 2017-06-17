Эстонские шпажистки проиграли полуфинал ЧЕ француженкам и будут бороться за бронзовые медали ({{commentsTotal}})
На проходящем в Тбилиси чемпионате Европы по фехтованию женская сборная Эстонии проиграла в полуфинале сборной Франции и теперь будет бороться за бронзовые медали.
В четверть финале ЧЕ сборная Эстонии, в составе которой выступают Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристину Кууск, победила команду Польши со счетом 34:26, передает спортивный портал ERR.
В полуфинале соперником эстонских шпажисток была команда Франции, которая выиграла со счетом 35:45.
В финале француженки встретятся с российской командой, а сборная Эстонии будет сражаться за бронзовые медали с командой Румынии.
Редактор: Надежда Берсенёва